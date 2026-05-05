Suriye Adalet Bakanı Veys, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz ile görüştü

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ı başkent Şam'daki makamında kabul etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Veys, başkentte bakanlık makamında Büyükelçi Yılmaz'la görüştü.

Görüşmede karşılıklı ilgi duyulan bir dizi konu ile iki ülke arasında başta hukuki ve adli alanlar olmak üzere ortak iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.