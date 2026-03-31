Eski Surinam Devlet Başkanı Santokhi, 67 yaşında hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Surinam'ın eski Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Devlet Başkanı Jennifer Geerlings-Simons, Santokhi'nin yıllarca süren hizmetlerini hatırlatarak ölümünü duyurdu.

Geerlings-Simons, "(Santokhi'nin) Çeşitli kamu görevlerindeki hizmet yılları daima hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Santokhi'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"Chan" lakabıyla da tanınan Santokhi, 2020-2025 yıllarında Güney Amerika ülkesinin Surinam'ın Devlet Başkanlığını yürüttü."

Santokhi, 2005-2010 döneminde ise Adalet Bakanlığı yapmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var

A Milli Takım'da tarihi maç öncesi can sıkan gelişme