MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, daha önce gerçekleştirilen 4 toplantıda ele alınan ortak rapor çalışmaları yeniden değerlendirildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RAPORA NİHAİ ŞEKLİ VERİLECEK"

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi. Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak" ifadelerine yer verildi.

FETİ YILDIZ: TÜM SİYASİ PARTİLERLE UZLAŞTIK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN "UMUT HAKKI" ÇAĞRISI

Öte yandan; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında dile getirdiği; Abdullah Öcalan'a umut hakkı, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevine iade edilmesi ve cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin çağrısı gündeme damga vurdu. Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına kavuşana kadar kararımız nettir" ifadelerini kullandı.

