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Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma

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Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

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Yorumlar (3)

Seyfullah Demir:

Kayyum bekliyoruz gelsin artık Diyarbakır tamamına

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Benim Kkk:

Kayyumlar hicbir yatirim yapmasin hizmet sektorunu normal ustu çalistirmasin hizmetin yaramadigini herkes gördu

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Rıdvan Polat:

Hakaret üslubu doğruolmaz ama ben videoda hakaret usulü bir şey görmedim bahane varsa ona da bir şey diyemem

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