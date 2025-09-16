Şüpheli Sürücü Tutuklandı

Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Gebze'de bir sürücünün çocukların önünde aşırı hızla hareket ederek fiziki saldırıya uğramasına neden olmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan sürücünün tutuklandığını duyurdu. Sulh Ceza Hakimliği, 18 yaşından küçük olan şüpheli için ise konutu terk etmeme kararı aldı.

BAKAN TUNÇ: ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan; şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" dedi.

