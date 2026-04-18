Sungurlu'da 10 bin metreküp kapasiteli su deposu tamamlandı

Güncelleme:
Sungurlu Belediyesi, 10 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun inşasını tamamladı. Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin su altyapısını güçlendirmek için yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Sungurlu Belediyesince 10 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun inşasının tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Yenihayat Mahallesi'nde inşa edilen yeni su deposunu inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dere, su deposunun tamamlandığını belirtti.

İlçenin içme suyu altyapısını güçlendirecek yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Dere, "212 kilometrelik içme suyu isale hattının 122 kilometrelik kısmı yenilendi. Üçüncü etap altyapı çalışmaları çerçevesinde ilçenin su depolama kapasitesini artırdık. Son iki yılda içme suyu altyapısına yaklaşık 350 milyon liralık yatırım yaptık. Yapılan yatırımlar, Sungurlu'da uzun yıllar güvenli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
''Gelmeyecek'' denmişti! Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu’na katılım sağladı

''Gelmeyecek'' denmişti! Puan kaybı sonrası soluğu orada aldı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist

Tarihe geçti! Tek bir vuruşuyla milyonları hem sevindirdi hem de üzdü