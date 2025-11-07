Sungurlu'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Ahmet A. idaresindeki 19 TD 582 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolunun 17. kilometresinde savrularak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada savrulmanın etkisiyle 3 parçaya bölünen otomobilde bulunan Handan A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel