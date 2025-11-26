Haberler

Sungurlu'da Su İsale Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı

Sungurlu'da Su İsale Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde hızlı tren hattı inşaatı sırasında hasar gören ana isale hattında yenileme çalışmaları başladı. Belediyenin gerçekleştirdiği projede asbestli borular, polietilen borularla değiştiriliyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hızlı tren hattı inşaatı sırasında hasar gören ve üç günlük su kesintisine neden olan ana isale hattında yenileme çalışmaları başladı.

Sungurlu Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, ilçenin su ihtiyacını karşılayan yaklaşık 10 kilometrelik asbestli boru hattı, daha sağlıklı ve dayanıklı polietilen borularla değiştiriliyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hatta yürütülen çalışmaları inceledi.

Mevcut hattın uzun süredir patlaklar ve kayıp-kaçak nedeniyle suyun israf olmasına neden olduğunu söyledi.

Hattı tamamen yenileyeceklerini belirten Dere, "Asbest borulardan oluşan ana isale hattımızı polietilen borularla değiştirip ana hatta bağlıyoruz. Bu süreçte koordineli çalıştığımız Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne ve özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yenileme işlemleri sırasında kısa süreli su kesintilerinin yaşanabileceğini ifade eden Dere, ilçenin altyapı problemlerini çözmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
