Öğrenciler İtfaiye Ziyareti Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu İlçesi Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu öğrencileri, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye personelleri tarafından öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri ile yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemeler hakkında bilgi verildi.

Ziyarette ayrıca yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Öğrencilerin soruları itfaiye ekiplerince yanıtlandı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
