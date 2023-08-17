Sungurlu'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Çorum yolu Taş köprü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan araç, aynı istikamette kavşaktan dönmeye çalışan bir başka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ÇORUM