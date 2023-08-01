Sungurlu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Tutuklandı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulunan Gülten Ataklı'nın (35) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı (38), tutuklandı.

Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın, çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı olduğu belirlenen kadının başından ve göğsünden vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Ataklı'nın Samsun'da görev yapan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı gözaltına alındı.

Gülten Ataklı'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.