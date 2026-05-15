Vali Çalgan hortumun vurduğu köylerde inceleme yaptı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde meydana gelen hortumun ardından Vali Ali Çalgan, bölgede incelemelerde bulundu.

Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle evlerin çatıları zarar gördü. Bazı yapılarda da hasar oluştu. Afetin ardından akşam saatlerinde Oyaca ve Kavşut köylerine giden Vali Ali Çalgan, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. İncelemeler sırasında Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de hazır bulundu. Köylerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çalgan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yaraların en kısa sürede sarılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi. İlgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Çalgan, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

