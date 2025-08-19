Sungurlu'da Evde Yangın Çıktı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Hacettepe Mahallesi'nde bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle bölümde hasar meydana geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin tandırlık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Hacettepe Mahallesi'nde Ömer K'ye ait evin tandırlık bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin tandırlık bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel