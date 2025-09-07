Haberler

Sungurlu'da Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde B.G. yönetimindeki otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansta hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

B.G. idaresindeki 06 AP 7761 plakalı otomobil, Kızıl Yarma mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü B.G. ile yolcular B.G. ve Z.A, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan yolcu B.G. ve Z.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

