Çorum'da amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde, F.K. ile amcasının oğlu H.K. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.K, tabanca ile ateş ederek, F.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.