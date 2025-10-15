Haberler

Sungurlu'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçedeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. 250 milyon liralık bütçe ile yapılan içme suyu hattı yenileme ve yeni depoların inşası hakkında bilgi verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dere, şantiyeleri gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dere, altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Dere, "Yaklaşık 1200 metrekarelik bir alanı kapsayan, 5 bin metreküp su rezervine sahip tesisimizin yapımı hızla sürüyor. Yaklaşık 250 milyon liralık bir kaynak ayırdık. 122 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesiyle birlikte 5 bin artı 5 bin metreküp kapasiteli iki yeni deponun yapımını bu yıl tamamlamış olacağız. Ayrıca asbestli borulardan da tamamen kurtuluyoruz." ifadesini kullandı.

İsale hattının yaklaşık 2,5 kilometrelik kısmının tren yolu geçişi nedeniyle Devlet Demiryolları sorumluluğundaki alanı kapsadığını aktaran Dere, şunları kaydetti:

"Depolarımızı besleyecek önemli kaynaklardan biri olan Diği Göleti'nde de çalışmalar sürüyor. Göletin tamamlanmasının ardından Dünya Bankası desteğiyle hayata geçireceğimiz dere ıslahı projesi kapsamında Budaközü'nden Diği Göleti'ne kadar uzanan alanda rekreasyon ve yürüyüş alanları oluşturacağız."

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
