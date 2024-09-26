Sunay Akın, Bandırma Kitap Günleri'nde Nazım Hikmet'i Anlattı

(BALIKESİR)- Şair ve yazar Sunay Akın, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bandırma Kitap Günleri'nin konuğu oldu. Etkinlik için özel bir sunum hazırlayan Akın, Nazım Hikmet hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Tarihi fotoğraflar, birinci ağızdan edindiği bilgiler ve anılar eşliğinde anlatım yapan Akın, Nazım Hikmet'le ilgili daha önce duyulmamış bilgiler paylaştı. Nazım Hikmet'in annesinin dedesi Mehmet Ali Paşa'dan başlattığı anlatımına, annesi Ayşe Celile Hanım'la devam eden Akın, Nazım'ın 1938 yılında tutuklanış hikayesine de yer verdi. "Orduyu isyana teşvik etme" gerekçesiyle yargılanan Nazım Hikmet'in şiirleriyle suçlandığını ancak Atatürk yaşarken bu şiirlerin ders kitaplarında olduğunu hatırlattı.

Akın'ın Nazım Hikmet'in hayatındaki dönüm noktalarından kesitlere yer verdiği ve sürükleyici anlatımıyla renklendirdiği sunumu, büyük beğeni topladı.

6'ncı Bandırma Kitap Günleri, dopdolu programıyla 29 Eylül'e kadar Cumhuriyet Meydanı'nda kitapseverleri bekliyor.