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Suna Kan Keman Günleri Devam Ediyor

Suna Kan Keman Günleri Devam Ediyor
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Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Suna Kan Keman Günleri', piyano-keman resitali ile devam ediyor. Festivalin üçüncü konserinde keman sanatçısı Zornitsa Ilarionova ve piyanist Cana Gürmen sahne aldı.

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle 19 Ekim'de başlayan "Suna Kan Keman Günleri" piyano-keman resitali ile devam ediyor.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Suna Kan Keman Günleri"nin üçüncü konserinde, keman sanatçısı Zornitsa Ilarionova ile Suna Kan'ın resitallerinde eşlik eden piyanist Cana Gürmen resital sundu.

Konserde, Suna Kan'ın sanat yaşamından fotoğraflar ekrana yansıtıldı.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği festivalin kapanış konseri, 2 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da yine Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu konserde, "2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması" birincisi genç keman sanatçısı Ilgın Top, piyanist Çağdaş Özkan resitali ile etkinlik sona erecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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