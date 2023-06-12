Suna Kan için CSO Tarihi Salon'da tören (2)
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KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILDIKan, için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Kan, için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kan'ın ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti heyeti katıldı. Kılıçdaroğlu, Kan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Törende Kan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Kan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Güncel