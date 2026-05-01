Sumud Filosu'nda İsrail Tarafından Alıkonulan 175 Aktivist Girit'e Götürüldü, Türk Vatandaşı Olanlar Bugün  İstanbul'a Dönüyor

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail saldırısı sonrası alıkonulan 175 aktivist, geri gönderme işlemleri için Yunanistan'a ait Girit Adası'na götürüldü.

Küresel Sumud Filosu Türkiye tarafından yapılan açıklamada, filodaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olmalarının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, Sumud Filosu yönetiminde yer alan aktivistler Thiago Avilla ve Seyf Ebu Keshkek'in ise İsrail'e götürülerek sorgulanmalarının söz konusu olabileceği belirtildi.

Ayrıca, yaşanan engellemelere ve saldırıya rağmen filonun yoluna devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA