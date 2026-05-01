Sumud Filosu aktivistleri özel uçakla İstanbul'a gelecek

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, GAZZE'YE yardım götürmek için yola çıkan ancak uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu aktivistleri, özel uçakla İstanbul'a getiriliyor.

Sumud Filosu aktivistleri bugün Yunanistan'ın Girit adasına çıkarıldı. Türk Hava Yolları (THY) ait özel uçak aralarında 20 Türk vatandaşının bulunduğu aktivistleri Türkiye'ye getirecek. THY'ye ait uçağın 17.00 sıralarında Girit Havalimanı'ndan havalanması, 18.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
