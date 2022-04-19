Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor - Haberler

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Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya beklemediği bir şekilde Ukraynalı halkın direnişiyle karşılaşınca, bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

Rusya beklemediği bir şekilde Ukraynalı halkın direnişiyle karşılaşınca, bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

Bu kentlerden biri olan Sumi'de, Rusya'nın yeniden saldırı ihtimaline karşı askeri hazırlık sürüyor.

Gönüllülerden oluşan yerel güçler, ellerinde gerçek silahlar olmasa da paintball tabancalarıyla savunma talimleri yapıyor.

Ukrayna'nın kuzeydeki direnişini kıramayan Rusya, dikkatini ülkenin doğusuna çevirmiş durumda.

Sumi'de Yerel Güçler Yeni Saldırılara Karşı Hazırlanıyor

DailyMotion.com / Güncel

Saldırı, Rusya, Sumi, Güncel, Haberler

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