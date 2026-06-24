Sümbül Efendi Tekkesi'nde 4.5 Ton Aşure Kaynatıldı

İnsan ve İrfan Vakfınca, Sümbül Efendi Tekkesi'nde yaklaşık 4,5 ton aşure kaynatıldı.

İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Tekkesi'nde başlatılan aşure kaynatma geleneği, İnsan ve İrfan Vakfınca devam ettiriliyor.

Kerbela'nın anıldığı programda mersiyeler, zikirler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şifa ayetleri eşliğinde kaynatılan aşure, tevhit, ilahi ve dualarla mahalle sakinleri ile misafirlere ikram edildi.

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, AA muhabirine, muharrem ayının çok önemli bir ay olduğunu söyledi.

Çıtlak, tarihsel olarak insanların can güvenliği ve hukukun tam anlamıyla sağlanmadığı dönemlerde bile muharrem ayında savaşların durdurulduğunu hatırlattı.

Ancak bu ayda yaşanan en büyük acılardan birinin Kerbela Olayı olduğunu belirten Çıtlak, Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle birlikte bu hadisenin İslam medeniyetinde kalıcı bir matem ve hüzne dönüştüğünü anlattı.

Çıtlak, Sümbül Efendi Tekkesi'nin İstanbul fethedildiğinde ilk açılan tekke olduğunu, bu tekkede en az 500-600 senelik usullere göre aşurelerin hazırlandığını kaydetti.

Yaklaşık 4,5 ton aşure kaynattıklarını bildiren Çıtlak, "Burada herkes fahri olarak çalışıyor. Gördüğünüz ekiplerin hepsi işinde gücünde olan insanlar. Bugün burada gönüllü olarak bir araya gelip bu muhabbete katkı sunmak istediler." dedi.

Çıtlak, muharrem ayını vatandaşların nasıl geçirmeleri gerektiğine ilişkin, "Zalimler utanmadan yüzsüzce birçok zulmü işliyor. Aynı hali Hazreti Hüseyin Efendimiz de yaşamış. Muharrem ayı bize şunu göstermeli. Biz her şeye rağmen adil olalım, hak hukuk gözetelim. Bizi birleştiren muhabbetleri asla kaybetmeyelim. Eğer bunu sanal ve gerçek olmayan muhabbetlerle, gündelik popüler kültürlerle harcarsak, döndüğümüzde bir daha o muhabbeti de bulamayabiliriz." ifadelerini kullandı.

İnsan ve İrfan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can, vakıf gönüllüleri ve çeşitli illerden konuklar da aşure kaynatma etkinliğinde hazır bulundu.