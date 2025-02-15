Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ömer Coşkun Seçildi
Sumbas Muhtarlar Derneği'nin olağanüstü kongresinde Ömer Coşkun, tek listeyle seçilerek başkanlık görevine getirildi. Coşkun, mahallelere ve köylere en iyi hizmeti sağlamak için çalışacaklarını belirtti.
Sumbas Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ömer Coşkun seçildi.
Sumbas Muhtarlar Derneği Olağanüstü Kongresi Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.
Tek listeyle gidilen kongrede, Kızılömerli köyü muhtarı Ömer Coşkun dernek başkanlığına seçildi.
Dernek başkanlığına seçilen Coşkun, mahallelere ve köylere en iyi hizmetin yapılmasına öncülük etmek için çalışacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel