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Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Bağdaş Yaylası'nda çıkan orman yangınına ekipler müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi Bağdaş Yaylası'nda çıkan orman yangınına ekipler müdahale başlattı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Sumbas ilçesi Bağdaş Yaylası'nda çıktı. Ormandan yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye başladı. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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