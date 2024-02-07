Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, Merkez Hz. Ali Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Mevlidin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
Merkez Hz. Ali Camisi'nde, Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Mevlidin ardından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.