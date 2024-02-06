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Sulusaray'da eğitim toplantısı yapıldı

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Sulusaray ilçesinde yapılan eğitim öğretim değerlendirme toplantısında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği konuşuldu. Toplantıya ilçe milli eğitim müdürü, emniyet amiri ve jandarma komutanı da katıldı.

Sulusaray ilçesinde eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'un başkanlığında yapılan toplantıda, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma, İlçe Emniyet Amiri Komiser Adem Işık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duran ve okul müdürleri katıldı.

Bozkurt, ikinci dönemde öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Askere gidecekler kaymakam Bozkurt'u ziyaret etti

Tokat'ın Sulusaray ilçesinden askere gidecek 21 genç Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'u ziyaret etti.

Bozkurt, askere gidecek gençlerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Bozkurt, askere gideceklere hayırlı teskereler diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Burak Sulusaray Jandarma Bozkurt Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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