Sulusaray'da eğitim toplantısı yapıldı

Sulusaray ilçesinde eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'un başkanlığında yapılan toplantıda, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma, İlçe Emniyet Amiri Komiser Adem Işık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duran ve okul müdürleri katıldı.

Bozkurt, ikinci dönemde öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Askere gidecekler kaymakam Bozkurt'u ziyaret etti

Tokat'ın Sulusaray ilçesinden askere gidecek 21 genç Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'u ziyaret etti.

Bozkurt, askere gidecek gençlerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Bozkurt, askere gideceklere hayırlı teskereler diledi.