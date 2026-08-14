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Suluova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Suluova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı
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AMASYA(AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

AMASYA(AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Mahmut Demir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Gürçam, çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ise, yaz Kur'an kurslarının çocukların cami ve Kur'an-ı Kerim'le tanışması açısından önemli olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadis okumaları ve dualarla devam eden programda, öğrencilere ödülleri verildi.???????

Kaynak: AA
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