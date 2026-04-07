Haberler

Suluova SYDV 2025'te 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardımda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, 2025 yılında 2 bin 738 haneye 62 milyon 737 bin TL yardım yapıldığını açıkladı. Sağlık, eğitim ve gıda desteklerinin yanında sosyal projelerle çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 2025 yılında 2 bin 738 hanede yaşayan 7 bin 256 kişiye toplam 62 milyon 737 bin TL ayni ve nakdi yardım yaptığını açıkladı.

Gürçam, sağlık, eğitim, yakacak ve fatura destekleri gibi 26 kalemde yardım sağlandığını, aşevinde her gün 300 kişiye yemek verildiğini ve 83 yaşlı ile engelli vatandaşa evde bakım hizmeti sunulduğunu belirtti.

Ayrıca çeşitli sosyal projeler kapsamında çocuklara bisiklet hediye edildiğine işaret eden Gürçam, öğrenciler için gezi programları düzenlendiğine ve özel gereksinimli çocuklara zeka oyunları desteği sağlandığını vurguladı.

Kaymakam Gürçam, yardımların 2026 yılında da devam edeceğini, amaçlarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Arslan
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Beklenen buluşma gerçekleşti

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek