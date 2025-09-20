Suluova'da 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' Konferansı Düzenlendi

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.

Belediyesi Kültür Merkezindeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya; "Bu konferansın, sevgili Hz. peygamberimize ümmet olmamız, ona olan sevgi, muhabbet ve vefamız adına onu anmak, hatırlamak, bununla da yetinmeyip Hz. peygamberimizin sünnetini kavramak, ahlaki ile ahlaklanmak, onun gibi yaşamak, örnek hayatını hayatımıza örnek almayı vesile kılar inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Amasya Üniversitesi Temel İslami Bilimleri ve Hadis Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nevzat Aydın "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferansını sundu.

Konferansın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Serce tarafından Prof. Dr. Nevzat Aydın'a çiçek takdim edildi.