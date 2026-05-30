Amasya'da otomobille çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 05 LP 098 plakalı otomobil ile Abdullah Yücesoy'un (56) kullandığı 05 AEG 025 plakalı motosiklet, Çorum-Samsun kara yolu Eski Çeltek Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Gülşen Yücesoy (59) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah Yücesoy ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Gülşen Yücesoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.