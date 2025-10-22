Suluova'da Hz. Peygamber, Cami ve Namaz Konulu Konferans Düzenlendi

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından, "Hz. Peygamber, Cami ve Namaz" konulu konferans gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, tüm cami ve din görevlileri olarak Suluova'da hizmetlerini canla, başla yürüttüklerini söyledi.

Kaya; "Hz. Peygamber efendimizi, anlamak, anlatmak ve onun hayat anlayışını kendi yaşantımıza uygulamak her Müslüman'ın görevidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber Efendimizi anlayabilmek için de önce ınu iyi tanımalıyız. Onu tanımak ise, sünnetini iyi bilmek ve kavramak demektir" diye konuştu.

Sinevizyon gösterisinin ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara tarafından, konferans verildi.