Suluova'da Okula Uyum Haftası Başladı

Suluova'da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5.sınıf öğrencilerine yönelik olmak üzere ilçedeki 27 okulda "Okula Uyum Haftası" dönemi başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Uyum Haftası kapsamında Mehmet Bilgili İlkokulu ile TOBB Saraydüzü İlkokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokula ve ortaokula başlayan öğrencilere yönelik Uyum Haftasının, bugün başladığını ve 11 Eylül'e kadar süreceğini açıklayan Davu, sınıflarda yerini alan öğrenci ve velileriyle tanıştı, yakından ilgilendiği öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek çikolata ikram etti.

Yeni eğitim-öğretim yılında, özellikle okulla ilk kez tanışacak öğrenciler için uyum haftasının, yeni bir çevreyi keşfetmenin, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla güzel bağlar kurmanın ilk adımı olmasını dileyen Ahmet Davu, çocukların okula sevgiyle, güvenle ve heyecanla başlamalarının en büyük temennileri olduğunu, onların her adımında yanlarında olan öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

Ahmet Davu, "2026-2027 eğitim öğretim yılında da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, değerleriyle, becerileriyle, öz güveni ve güçlü karakteriyle geleceğe hazırlanmalarını hedefliyoruz. Bu anlayışla her öğrencimizin kendi potansiyelini keşfettiği, öğrenmekten keyif aldığı ve kendini değerli hissettiği bir eğitim ortamı oluşturmak için hep birlikte çalışacağız. Yeni eğitim öğretim yılının ilçemizde sağlık, huzur, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyor, Suluova eğitim ailesi olarak tüm öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda tüm kademelerde birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: AA