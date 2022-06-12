Suluova'da "112 Acil Çağrı" bilgilendirme standı kuruldu - Haberler

Suluova'da "112 Acil Çağrı" bilgilendirme standı kuruldu Suluova'da "112 Acil Çağrı" tanıtım ve bilgilendirme standı kuruldu. Suluova'da "112 Acil Çağrı" tanıtım ve bilgilendirme standı kuruldu. Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta görevli personel, "112 Acil Çağrı" konusunda vatandaşları bilgilendirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Şimşek ve Suluova İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan vatandaşlara, 'Hangi durumlarda 112 aranmalıdır' içerikli broşürler dağıtarak, vatandaşların sorularını cevapladı. İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği standın gün boyu açık kalacağı belirtildi. AA / Seyfullah Uzun - Güncel Suluova Amasya Güncel Haberler

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