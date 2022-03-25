Suluova Belediyesi Yaşam Merkezi binası ihaleye çıktı - Haberler

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Suluova Belediyesi Yaşam Merkezi binası ihaleye çıktı

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Suluova Belediyesi Yaşam Merkezi binası ihaleye çıktı

Suluova Belediyesince yapılacak Yaşam Merkezi binası için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Suluova Belediyesince yapılacak Yaşam Merkezi binası için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Bodrum dahil 4 katlı olacak binanın 460 iş gününde tamamlanması planlanıyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı açıklamada, Suluova için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehre değer katacak bir vizyon projesini daha yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üçok, "Eski pazar yerine yapacağımız Suluova Yaşam Merkezi'nin yapım ihalesine çıktık. Sinema, tiyatro, sergi ve spor salonları ile iş yerlerinin bulunacağı bu güzel eserimizin şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cenabıhak, kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin." dedi.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Fatih Üçok, Bodrum, Güncel, Haberler

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