Suluova Belediye Başkanı Üçok, ilçe protokolü ve belediye personeline iftar verdi - Haberler

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Suluova Belediye Başkanı Üçok, ilçe protokolü ve belediye personeline iftar verdi

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Suluova Belediye Başkanı Üçok, ilçe protokolü ve belediye personeline iftar verdi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçe protokolü ve belediye personeli ile iftarda bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçe protokolü ve belediye personeli ile iftarda bir araya geldi.

Üçok, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle yapamadıkları geniş katılımlı iftarlara yeniden kavuştuklarını söyledi.

Geleneklerinde ekmeği paylaşmak ve aynı sofrada toplanmanın kutsal kabul edildiğini dile getiren Üçok, "Cenabı Allah dualarımızı kabul eylesin, Rabb'im bizlere pandemileri, belaları, musibetleri ve salgın hastalıkları bir daha yaşatmasın. Bu kutlu ayın şehrimizde huzur, mutluluk ve neşe kaynağı oluşturduğunu düşünüyorum. Ramazanın bereketi şehrimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Şimdiden yaklaşan Kadir gecemizi ve Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Kaymakam Abdullah Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul ile sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Fatih Üçok, Hisarcık, Suluova, Düğün, Güncel, Haberler

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