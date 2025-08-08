Sultanhanı Kavşağındaki Trafik Işığı Kumrulara Yuva Oldu
Konya-Aksaray karayolu üzerindeki Sultanhanı ilçe kavşağındaki trafik ışığı kumrulara yuva oldu. Yoldan geçen sürülerin ilgisini çeken kuşlar, kavşak yakınındaki cami cemaatinin de gönlünü kazandı. İmam hatip ve müezzin, kuşların korunması için cemaati bilgilendirdi.
Yoldan geçen sürülerin ilgisini çeken yuvadaki kuşlar, kavşak üzerinde bulunan cami cemaatinin de sevgisini kazandı.
Alaaddin Keykubat Cami imam hatibi Ali Doğan, bütün hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini söyledi.
Müezzin-kayyım Volkan Gülşen de kuşlar ve yuvalarının zarar görmemesi konusunda cemaati bilgilendirdiklerini aktardı.
Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel