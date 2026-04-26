Sultangazili aday öğretmenler "Eğitimin Yüzyılı" için Mağlova Su Kemeri'ne yürüdü

Sultangazi'de, "Eğitimin Yüzyılı" vizyonu kapsamında yapılan etkinliğe katılan aday öğretmenler Mağlova Su Kemeri'ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Aday öğretmenler, ?bir anaokulunun bahçesinde yapılan kahvaltının ardından Sultangazi Gözetleme Kulesi'nde bir araya geldi.

Öğretmenler, daha sonra Mimar Sinan'ın eseri olan, ilçe sınırları içinde Mağlova Su Kemeri'ne "Maarif Yürüyüşü" başlattı.

Yürüyüşün ardından kamp ateşi etrafında toplanan öğretmenler, meslektaşlarıyla tanışıp, deneyimlerini paylaştı.

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu faaliyetimizle aday öğretmenlerimizin mesleki motivasyonlarını artırarak tarihi ve kültürel mirasımızı yakından tanıma fırsatı bulmalarını arzuluyoruz. 'Eğitimin Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda güçlü bir aidiyet duygusunu ancak medeniyet değerlerimize yürüyerek mümkün kılabiliriz." dedi.

Etkinlik kapsamında yapılan çekilişle bazı öğretmenlere günün anısına A Milli Takım forması hediye edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik
Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız

Saldırıdan sonra gündemi yine İran: Savaşın biteceği tarihi verdi
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

Türkiye'nin konuştuğu fırıncı güzel yaşadıklarını ilk kez anlattı
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı çifte zam geliyor