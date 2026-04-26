Sultangazili aday öğretmenler 'Eğitimin Yüzyılı' için Mağlova Su Kemeri'ne yürüdü

Sultangazi'de, "Eğitimin Yüzyılı" vizyonu kapsamında yapılan etkinliğe katılan aday öğretmenler Mağlova Su Kemeri'ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Aday öğretmenler, ?bir anaokulunun bahçesinde yapılan kahvaltının ardından Sultangazi Gözetleme Kulesi'nde bir araya geldi.

Öğretmenler, daha sonra Mimar Sinan'ın eseri olan, ilçe sınırları içinde Mağlova Su Kemeri'ne "Maarif Yürüyüşü" başlattı.

Yürüyüşün ardından kamp ateşi etrafında toplanan öğretmenler, meslektaşlarıyla tanışıp, deneyimlerini paylaştı.

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu faaliyetimizle aday öğretmenlerimizin mesleki motivasyonlarını artırarak tarihi ve kültürel mirasımızı yakından tanıma fırsatı bulmalarını arzuluyoruz. 'Eğitimin Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda güçlü bir aidiyet duygusunu ancak medeniyet değerlerimize yürüyerek mümkün kılabiliriz." dedi.

Etkinlik kapsamında yapılan çekilişle bazı öğretmenlere günün anısına A Milli Takım forması hediye edildi.