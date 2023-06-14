Sultangazi kurban pazarında 1 ton 200 kilogramlık ağırlığıyla pazarın en büyüğü olan 'Ilgaz' isimli dana 185 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş hayvanlar İstanbul'a gelmeye başladı.

Sultangazi kurban pazarının en büyüğü 1 ton 200 kilogramlık dana alıcısını bekliyor

"Ilgaz" isimli dananın fiyatı 185 bin TL

İSTANBUL - Sultangazi kurban pazarında 1 ton 200 kilogramlık ağırlığıyla pazarın en büyüğü olan "Ilgaz" isimli dana 185 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş hayvanlar İstanbul'a gelmeye başladı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında pazarlıklar başladı. Hayvan pazarının en büyüğü olan 1 ton 200 kilogramlık "Ilgaz" isimli dana, en çok ilgi gören hayvan oldu. 185 bin TL fiyatı olan danayı almak için hayvan sahibi ile pazarlık yapan Metin Adlı isimli vatandaş istediği parada anlaşamadı. Pazarın en büyük danası Ilgaz, Kurban Bayramı'na kadar alıcısını bekliyor.

Ilgaz isimli dananın sahibi Abdurrahman Delican, "Kurbanlıklarımızı Çankırı Ilgaz'dan Sultangazi hayvan pazarına getirdik. Bu danamız bin 200 kilogram canlı ağırlığa sahip. Bu pazarın en büyük hayvanı olduğu kanaatindeyiz, müşterilerini bekliyoruz. Müşteriler satın almak için başına geliyor, bin 200 kilograma yakın. Bu sene kurbanlık fiyatlarından bahsedecek olursak, ortalama fiyatlar 50 bin, 100 bin ve 180 bin lira arasında değişiyor. Satışlarımız başladı, siftahlarımızı yaptık. Hayvanlarımızın hepsinin satılmasını bekliyoruz. İki sene boyunca beslediğimiz hayvan. 28 tane hayvan getirdik. Bu kurbanlığımıza 185 bin lira para istiyoruz. Hayvanlarımızdan 3 tanesini sattık, Allah bol kazanç versin" dedi.

"Bu sene yüzde 300 artış var"

Hayvan sahibi ile pazarlık yapan Metin Adlı, "Kurban pazarını gezdim. Hala boş çadırlar var, fiyatlar tam oturmadı. Biz, fiyatlar oturduktan sonra almayı düşünüyoruz. Şu anda fiyatlar yüksek. Geçen sene oranla bu sene yüzde 300 artış var. Geçen sene 55 bin liraya aldığım hayvanın aynısına 140 - 150 bin lira istiyorlar. Vatandaşın bu şekilde hayvan alması zor. Acele etmemek, biraz beklemek gerekiyor" şeklinde konuştu.