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İstanbul'da çağrı merkezi kurarak vatandaşları, internetten sipariş ettikleri ürünleri teslim almadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı yalanıyla dolandırdığı belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden kod isimler kullanarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdikleri, bu kişileri, internetten sipariş edilen çeşitli ürünler teslim alınmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağını söyleyerek aradıklarını ve bu işlemin e-Devlet üzerinden görülebileceğini öne sürerek para talep ettiklerini belirledi.

Dolandırıcılık için kurulan çağrı merkezinin Sultangazi ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çağrı merkezi ile Küçükçekmece ve Kağıthane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken aramalarda, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA