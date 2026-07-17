Sultangazi'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki yemek firmasında çıkan yangın, üst katlarda mahsur kalanların itfaiye tarafından kurtarılmasının ardından söndürüldü. Yangında binada hasar oluştu.
Sultangazi'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malkoçoğlu Mahallesi 301 Sokak'ta, 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan yemek firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını sararken, üst katlarda mahsur kalanlar pencerelere çıkarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak tahliye edildi.
Vatandaşlar park halindeki otomobil ve araçlara alevlerin sıçramaması için büyük çaba gösterirken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.