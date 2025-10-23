Haberler

Sultangazi'de Yangın Çıkaran Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de eski eşinin kardeşinin oturduğu binayı ateşe veren B.A, yangın sonrası kaçarken polis tarafından yakalandı. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırılırken, 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi'de bir şüphelinin eski eşinin kardeşinin oturduğu binayı ateşe vermesi sonucu dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında ikamet eden boşandığı eşinin kardeşi Zafer Demir'in evine gelen B.A, merdiven boşluğuna yanıcı madde attı.

B.A. yangın çıkardıktan sonra binanın kapısını kapatarak, bina sakinlerinin dışarıya çıkmasını engelledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kapıyı bırakan B.A. kaçtı.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan bina sakinlerinden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, B.A. ile eşi Nevin Demir'in 1 yıl önce boşandıkları belirtildi. B.A. tarafından sürekli tehdit edilen Nevin Demir'in 3 çocuğuyla birlikte devlet korumasına alındığı, bunun üzerine B.A'nın eski eşinin kardeşlerini tehdit edip, zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü.

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Olaya ilişkin basın mensuplarına konuşan Yunus Demir, B.A'nın eski eniştesi olduğunu, daha önce de kendilerini tehdit ettiğini ve evlerini yaktığını öne sürerek, karakolluk olduklarını ancak B.A'nın serbest bırakıldığını söyledi.

B.A. tarafından sürekli telefonda tehdit edildiklerini iddia eden Demir, karakolda çok sayıda bu konuda şikayetlerinin bulunduğunu söyledi.

Aynı binada oturan Mehmet Ulaş da zanlının daha önce de evlerini yakmaya çalıştığını, dışarıya asılan elbiseleri tutuşturduğunu, durumu fark eden ev sakinlerinin müdahale ettiğini anlattı.

Kendisinin engelli çocuğunun bulunduğunu belirten Ulaş, "Allah'tan annem buradaymış da hanım gitmiş çocuğu getirmeye. Hatta tanık da olmuş 'Bu ne arıyor.' demiş, hızlıca yanından geçmiş kaçarken. Allah'tan annemler engelli çocuğumu filan dışarıya çıkarmışlar. Giriş olduğu için zaten hemen çıkarmışlar, sıkıntı olmamış." diye konuştu.

Olayın ardından kaçan B.A, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Bu arada, şüphelinin eski eşinin kardeşini telefonla arayıp tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
Diyarbakır'da tarlada erkek cesedi bulundu

Tarlaya gidenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı

ABD, Rusya'nın iki dev şirketini kara listeye aldı
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.