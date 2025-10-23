Sultangazi'de Yangın Çıkaran Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de bir şüphelinin eski eşinin kardeşinin oturduğu binayı ateşe vermesi sonucu dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında ikamet eden boşandığı eşinin kardeşi Zafer Demir'in evine gelen B.A, merdiven boşluğuna yanıcı madde attı.

B.A. yangın çıkardıktan sonra binanın kapısını kapatarak, bina sakinlerinin dışarıya çıkmasını engelledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kapıyı bırakan B.A. kaçtı.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan bina sakinlerinden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, B.A. ile eşi Nevin Demir'in 1 yıl önce boşandıkları belirtildi. B.A. tarafından sürekli tehdit edilen Nevin Demir'in 3 çocuğuyla birlikte devlet korumasına alındığı, bunun üzerine B.A'nın eski eşinin kardeşlerini tehdit edip, zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü.

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Olaya ilişkin basın mensuplarına konuşan Yunus Demir, B.A'nın eski eniştesi olduğunu, daha önce de kendilerini tehdit ettiğini ve evlerini yaktığını öne sürerek, karakolluk olduklarını ancak B.A'nın serbest bırakıldığını söyledi.

B.A. tarafından sürekli telefonda tehdit edildiklerini iddia eden Demir, karakolda çok sayıda bu konuda şikayetlerinin bulunduğunu söyledi.

Aynı binada oturan Mehmet Ulaş da zanlının daha önce de evlerini yakmaya çalıştığını, dışarıya asılan elbiseleri tutuşturduğunu, durumu fark eden ev sakinlerinin müdahale ettiğini anlattı.

Kendisinin engelli çocuğunun bulunduğunu belirten Ulaş, "Allah'tan annem buradaymış da hanım gitmiş çocuğu getirmeye. Hatta tanık da olmuş 'Bu ne arıyor.' demiş, hızlıca yanından geçmiş kaçarken. Allah'tan annemler engelli çocuğumu filan dışarıya çıkarmışlar. Giriş olduğu için zaten hemen çıkarmışlar, sıkıntı olmamış." diye konuştu.

Olayın ardından kaçan B.A, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Bu arada, şüphelinin eski eşinin kardeşini telefonla arayıp tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.