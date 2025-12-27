Sultangazi'de çöpte çıkan ve 2 binaya sıçrayan yangın söndürüldü
Sultangazi'de iki bina arasında bulunan çöplükte çıkan yangın, komşu binalara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye götürüldü.
Sultangazi'de 2 bina arasında bulunan boşluktaki çöpte çıkan ve binalara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi'nde 2 bina arasındaki boşlukta bulunan çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler, bitişikteki bir binanın dış cephesine ve diğer binadaki tekstil atölyesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel