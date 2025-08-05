Sultangazi'de Trafoda Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Sultangazi'de bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Mescid-i Selam Camisi'nin yanındaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Mahalle Muhtarı Ali Erzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere kısa sürüde müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti.