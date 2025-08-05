Sultangazi'de Trafoda Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Malkoçoğlu Mahallesi'nde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Sultangazi'de bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Mescid-i Selam Camisi'nin yanındaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Mahalle Muhtarı Ali Erzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere kısa sürüde müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel