Sultangazi'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sultangazi'de virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yol trafiğe kapatıldı.

Cebeci Mahallesi, Selçuklu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DNL 409 plakalı tır, virajı alamayarak yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bulvarı Habipler istikametine trafiğe kapatırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tırın ekipler tarafından kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
