Haberler

Sultangazi'de bir deponun kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de bir kişinin suç örgütü tarafından tehdit edilmesi üzerine evinin deposu kurşunlandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sultangazi'de, suç örgütünce tehdit edilen bir kişinin evindeki deponun kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, müşteki Eyüp K'nin 22 Şubat'ta bir suç örgütünün üyelerince tehdit edildiği belirlendi.

Müştekinin Gazi Mahallesi'nde bulunan evinde yer alan deponun 3 Mart'ta kurşunlandığı tespit edildi.

Bu eyleme karıştığı belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber