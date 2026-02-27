Haberler

Sultangazi'de silahlı saldırı: Seyyar satıcının soğukkanlı tavrı dikkat çekti

Sultangazi'de silahlı saldırı: Seyyar satıcının soğukkanlı tavrı dikkat çekti
Güncelleme:
Sultangazi'de otomobille sokağa gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de otomobille sokağa giren şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Saldırı sırasında çevredekiler panikle kaçarken, bir seyyar satıcının soğukkanlı tavrı dikkat çekti.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobille sokağa gelen kişiler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Saldırı sırasında kaldırımdakiler panikle kaçtı. Şüpheliler ise otomobilden inmeden hızla uzaklaştı. Saldırı sırasında ise bölgedeki bir seyyar satıcının soğuk kanlı tavrı dikkat çekti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

500

