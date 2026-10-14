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Sultangazi'de sanayi sitesi sağanakla göle döndü, esnaf zor anlar yaşadı

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Sultangazi'deki sanayi sitesi sağanak nedeniyle göle döndü. Su baskınında iş yerlerinde maddi hasar oluştu, esnaf ve çalışanlar zor anlar yaşadı; bölgeye tahliye ekipleri sevk edildi, sanayi sitesinden kırmızı su aktığı görüldü.

SULTANGAZİ'de bulunan bir sanayi sitesi sağanak nedeniyle göle döndü. Su baskını nedeniyle konteynırlar ve bazı eşyalar suda sürüklendi. Birçok iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve çalışanlar zor anlar yaşadı. Bölgede su tahliye çalışmaları için ekipler sevk edildi. Çok sayıda tekstil atölyesi ve mermer fabrikasının bulunduğu sanayi sitesinden kırmızı su aktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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