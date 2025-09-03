Sultangazi'de Park Halindeki Otomobil Yandı
Sultangazi'de park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sultangazi'de, park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, 50'nci Yıl Mahallesi E Caddesi'nde park halindeki otomobilin önünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel