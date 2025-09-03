Haberler

Sultangazi'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Sultangazi'de park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 50'nci Yıl Mahallesi E Caddesi'nde park halindeki otomobilin önünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
