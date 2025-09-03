Sultangazi'de Park Halindeki Otomobil Yandı

Sultangazi'de, park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 50'nci Yıl Mahallesi E Caddesi'nde park halindeki otomobilin önünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.