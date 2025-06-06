Sultangazi'de Otobüs Şoförü ile Sürücü Arasında Kavga Çıktı

Sultangazi'de Otobüs Şoförü ile Sürücü Arasında Kavga Çıktı
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Sultangazi'de yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile şehirler arası otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de, otomobil sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

50. Yıl Mahallesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Otomobilin sürücüsü dörtlülerini yakarak, otobüsün önünde düşük hızla ilerlemeye başladı.

Bir süre sonra otobüsün şoförü yol kenarında aracını durdurdu.

Otomobilden inen sürücünün otobüsün içine girmesiyle ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Otobüsün dışına da taşınan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Olay, otobüste bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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